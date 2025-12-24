Haberler

Samsun Adliyesi AD-KUR ekibi eğitimi tamamladı
Güncelleme:
Samsun Adliyesi bünyesinde oluşturulan Arama ve Kurtarma Birimi (AD-KUR), AFAD'dan akreditasyon belgesi alarak afetlere hazırlık kapsamında faaliyet gösterecek.

Samsun Adliyesi bünyesinde oluşturulan Arama ve Kurtarma Birimi (AD-KUR), yaklaşık iki yıl süren eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak AFAD tarafından hafif seviye kentsel arama ve kurtarma birimi olarak akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Adalet Bakanlığı'nın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından afetlere hazırlık kapsamında başlattığı çalışmalar doğrultusunda, 81 ilde adliye personelinden oluşan gönüllülük esaslı arama ve kurtarma ekipleri kurulmaya başlandı. Bu kapsamda Samsun Adliyesi'nde görevli aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, şoför, temizlik personelinden oluşturulan AD-KUR ekibi de sürece dahil edilerek teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti.

AFAD koordinasyonunda yürütülen eğitim programları sonucunda gerekli yeterlilikleri sağlayan Samsun Adliyesi AD-KUR ekibi, afet ve acil durumlarda etkin görev alabilecek yetkinliğe ulaştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kurulan ve eğitimini tamamlayan AD-KUR ekibinin afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerine destek vererek kamu hizmetlerinin sürekliliğine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
