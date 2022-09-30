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Son dakika haberi | Müsilaj-2 operasyonunda Samsun'da 15 kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberler: Müsilaj-2 operasyonunda Samsun'da 15 kişi gözaltına alındı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde 20 ilde düzenlenen Müsilaj-2 adlı eş zamanlı operasyonda Samsun'da da 15 kişi gözaltına alındı.

Müsilaj-2 operasyonunda Samsun'da 15 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde 20 ilde düzenlenen Müsilaj-2 adlı eş zamanlı operasyonda Samsun'da da 15 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik bu sabah Samsun merkezli Rize, İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 18 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 29 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 5919 adet fişek, 70 adet şarjör, 18 adet tüfek, 3 adet namlu, 26 adet tabanca yayı, 66 adet silah kabzası, 217 adet kartuş, 7 adet tabanca iğnesi, 4 adet tabanca horozu, 5 adet tabanca kilit mandalı, 1 adet dürbün, 1 adet fişek doldurma aparatı ve 4 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Müsilaj Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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