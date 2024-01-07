Samandağ'da Konteyner Yangınında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerde meydana gelen yangın 1 yaşındaki Doğa ve 4 yaşındaki İsacan'a mezar oldu.

Yangın, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde Hüzmeli ailesinin deprem sonrası yaşamak için evlerinin bahçelerine yaptırdığı prefabrik yaşam alanında meydana geldi. Yurt dışında çalışan Abdullah Hüzmeli, deprem sonrası eşi Zeynep ve çocukları; 1 yaşındaki Doğa ve 4 yaşındaki İsacan'ın yaşaması için prefabrik ev yaptırdı. Gece saatlerinde depremzede ailenin prefabrik evinde yangın meydana geldi. Yangında; 1 yaşındaki Doğa ve 4 yaşındaki İsacan hayatını kaybetti. Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi. Cenazeler otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY