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Samandağ'da depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti

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Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri Samandağ'da ortaya çıktı. Görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlamadığı anlar görülüyor. Ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıyor.

- Samandağ'da depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlamadığı anlar görünüyor. Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Samandağ Hatay Deprem Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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