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Samandağ'da depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti

10 Aralık 2023 09:40 Son Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri Samandağ'da ortaya çıktı. Görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlamadığı anlar görülüyor. Ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıyor.