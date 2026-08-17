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Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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