Hatay'da Araçta Kilitli Kalan Çocuk Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir çocuk, aracın içinde kilitli kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğu güvenli bir şekilde araçtan çıkardı. Kurtarılan çocuk, sağlık durumu iyi olarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde araç içerisinde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Araç içerisinde çocuğun kilitli kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin titiz çalışması sonucunda araç içerisindeki çocuk güvenli şekilde kurtarıldı. Çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı