Haberler

Hatay'da Araçta Kilitli Kalan Çocuk Kurtarıldı

Hatay'da Araçta Kilitli Kalan Çocuk Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir çocuk, aracın içinde kilitli kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğu güvenli bir şekilde araçtan çıkardı. Kurtarılan çocuk, sağlık durumu iyi olarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde araç içerisinde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Araç içerisinde çocuğun kilitli kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin titiz çalışması sonucunda araç içerisindeki çocuk güvenli şekilde kurtarıldı. Çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe kendi kendini yaktı! Taraftar isyanda
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı

Özel harekatı alarma geçirdi! Annesini rehin aldı, kendisini doğradı