Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran emekli oldu

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, aktif görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Demirkıran için bir veda yemeği düzenleyerek teşkilat içindeki katkılarını vurguladı ve kendisine hizmet plaketi takdim etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, aktif görev süresini tamamlayarak emekliliğe ayrıldı.

Eylül 2022 tarihinden bu yana Salihli'de başarılı çalışmalara imza atan İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran için Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından bir veda yemeği düzenlendi. İl Emniyet Müdür Yardımcılarının da hazır bulunduğu programda, Demirkıran'ın teşkilat bünyesindeki hizmetleri ve ilçeye katkıları vurgulandı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Demirkıran'ın görev süresi boyunca gösterdiği üstün gayret ve mesleki disipline dikkat çekerek, kendisine emeklilik hayatında sağlık ve huzur diledi. Aktaş, başarılı çalışmalarının anısına Demirkıran'a bir hizmet plaketi takdim etti.

Emekliliğe ayrılan Burhan Demirkıran, veda programında mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek teşekkürlerini iletti. Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
