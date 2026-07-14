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Manisa'da acı olay: 12 yaşındaki çocuk derede boğuldu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Abdullah Yıldırım, gözden kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yıldırım (12), arkadaşları ile birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi mevkiinde bulunan dereye girdi. Derede bir süre yüzen Abdullah Yıldırım gözden kayboldu. Yıldırım'ı bulamayan arkadaşları hızlı tren şantiyesinde çalışan işçilerin yanına giderek yardım istedi. Çalışanların polise haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abdullah Yıldırım'a ait kıyafetlerinin dereye kenarında bulunması üzerine derenin suyu boşaltılarak su seviyesi düşürüldü ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Abdullah Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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