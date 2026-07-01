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Manisa'daki kazadan acı haber

Manisa'daki kazadan acı haber
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Haziran'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Mehmet Algan, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Algan, tedavi gördüğü hastanede 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 20 Haziran tarihinde Kurşunlu Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Algan yönetimindeki 26 GB 176 plakalı motosiklet ile M.Ç. idaresindeki 45 AZE 607 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Algan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Algan, durumunun ciddiyeti nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki Mehmet Algan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Algan'ın vefat haberi, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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