Manisa'da ortaokul öğrencisi motosiklet kazası kurbanı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta seyir halinde olan Araz İgün (15) yönetimindeki 45 AOA plakalı motosiklet ile O.I.(45) yönetimindeki 45 ACA 101 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan F.E.Y.(14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Araz İgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Araz İgün'ün Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi olduğu ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. - MANİSA

