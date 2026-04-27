Saksıda kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Düzce'de evinde saksı içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Azmimilli Mahallesi'nde bir şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde imal edilip sattığı belirlendi. Eve yapılan baskında 225 kök kenevir bitkisi, 247 gram kubar esrar, 9 gram kokain, 1 gram skunk, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs "uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim ve uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçlarından gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı