Sakarya Serdivan'da jandarma operasyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün, 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton kaçak tütün, 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam yaklaşık değerinin 3 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı