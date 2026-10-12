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Sakarya Pamukova'da D-650'de kontrolden çıkan araç bariyere çarptı, sürücü yaralandı

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Sakarya Pamukova'da D-650'de kontrolden çıkan araç bariyere çarptı, sürücü yaralandı
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Sakarya'da D-650 Pamukova geçişinde gece kontrolden çıkan hafif ticari araç çelik bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü bilinci kapalı olarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı, adli tahkikat başlatıldı.

Sakarya'da D-650 karayolu Pamukova geçişinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Bilecik-Sakarya istikameti Teşvikiye mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 54 AGN 044 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun sağında durabildi. Kazada araç sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde araçtan çıkarılan E.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta ve bariyerlerde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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