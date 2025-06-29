Sakarya'nın Taraklı İlçesindeki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeşilin tonlarının yanarak siyaha büründüğü alanlar havadan da görüntülendi.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde 27 Haziran günü başlayan yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatılmış, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler seferber olmuştu. Yangının ikinci gününde de gece saatlerinde devam eden çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede yaptığı inceleme neticesinde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yangının büyük çapta kontrol altına alındığını belirtmişti. Ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ederken çıkan yangın neticesinde ormanlık alanda yeşil ve tonlarının yanarak simsiyah olduğu bölgeler havadan görüntülendi. - SAKARYA