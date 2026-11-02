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Sakarya Kocaali'de tamir edildiği söylenen piknik tüpü yakılınca alev aldı

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Sakarya Kocaali'de tamir edildiği söylenen piknik tüpü yakılınca alev aldı
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde gaz kaçırdığı iddiasıyla iade edilip tamir edildiği söylenerek yeniden teslim edilen piknik tüpü, yakılmak istenirken alev aldı. Vatandaş tüpü bahçeye atarak eşi ve çocuğunun güvenliğini sağladı, itfaiye ekipleri alev alan tüpü kısa sürede söndürdü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gaz kaçırdığı iddiasıyla iade edilmesinin ardından tamir edildiği söylenerek tekrar teslim edilen piknik tüpü, yakılmasıyla birlikte alev aldı. Yaşanan olayda tüpü bahçeye atan vatandaş o anları kayda alırken, itfaiye ekipleri tüpü kısa sürede söndürdü.

İddiaya göre olay, Kocaali ilçesinde meydana geldi. Balık pişirmek amacıyla bir bakkaldan piknik tüpü satın alan vatandaş, gaz kaçağı fark etmesi üzerine tüpü aldığı iş yerine geri götürdü. İş yeri yetkililerinin tüpün onarıldığını ve güvenli olduğunu belirterek ürünü yeniden teslim etmesi üzerine tüp eve getirildi. Evde balık pişirmek için tüp yakılmak istendiği sırada çakmağın ateşlenmesiyle birlikte ortamın bir anda alev aldığı öne sürüldü. Vatandaşın, alev alan tüpü hemen bahçeye atarak eşi ve çocuğunun can güvenliğini sağladığı belirtildi. Ailenin güvenli alana geçmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alan tüpe müdahalede ederek kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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