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Sakarya Hendek'te operasyonda 950 gram skunk ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya Hendek'te operasyonda 950 gram skunk ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya Hendek'te 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu sevk ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 950 gram skunk ele geçirildi, adli işlemlere başlandı.

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 950 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'nın Hendek ilçesine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine sürdürdükleri teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli Ş.S.K.'nin (28) kullandığı aracı Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde gerçekleştirilen operasyonla durdurdu. Şüphelinin aracında yapılan detaylı aramalarda 950 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.S.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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