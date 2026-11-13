Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Geyve'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosiklette 1 ölü, 1 ağır yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletteki iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Ağır yaralı kız kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde aracın çarptığı motosiklette bulunan iki kız kardeşten biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü B.B. (17) idaresindeki araç, seyir halindeyken yola çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Aleyna Arslan (24) ile yolcu Aybüke Arslan (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aleyna Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Aybüke Arslan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi

Vali sahneye çıkıp acı haberi verdi! Mustafa Ceceli konseri bitirdi
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı

İstanbul dahil 11 ilde alarm! İGDAŞ bile uyardı
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı