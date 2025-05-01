Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçi temsilcileriyle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Sakarya Geçişinde Yağış Sebebiyle Zincirleme Kazalar

Sakarya Geçişinde Yağış Sebebiyle Zincirleme Kazalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sabah saatlerinde başlayan yağış, farklı noktalarda kazalara yol açtı. İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağış, kazaları beraberinde getirdi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde yaşanan farklı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde maddi ve yaralanmalı trafik kazalarına sebep oldu. Otoyolun Arifiye ve Sapanca ilçeleri mevkilerinde peş peşe kazalar meydana geldi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde bazı bölgelerde trafik adeta durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul istikametinde 4 araç birbirine girdi

Arifiye geçişi İstanbul istikametinde İ.A. idaresindeki tır, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı Volkswagen marka otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı Fiat marka hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Otoyolda meydana gelen kaza ve trafik havadan görüntülendi. Diğer kaza ise Sapanca geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde 2 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul arasında nakliyatçılık yapan Kasılmış Türker ve Zonguldak'tan İstanbul'a giderken kazaya karışan Nizamettin Karaçam kaza anını anlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.