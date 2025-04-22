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Sakarya'daki Kanlı Geceye İlişkin 3 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin tutuklandığı silahlı kavgada, 17 gün sonra 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayda toplamda 12 kişi gözaltına alındı ve 6 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.

Sakarya'daki kanlı geceye ilişkin yeni gelişme

5 kişi ölmüş, 11 kişi de tutuklanmıştı: 3 şüpheli daha gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 17 gün önce komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 şahsın da tutuklandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 17 gün önce yaşanan kanlı geceye ilişkin polis ekiplerince T.Y., A.Y. ve B.Y. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Öte yandan, olayda yaralanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan S.Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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