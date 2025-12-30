Yılbaşında Sakarya'da kuş uçmayacak: 3 bin 756 kolluk kuvveti sahada olacak

Sakarya'da 449 polis, 266 jandarma ekibi olmak üzere toplamda 3 bin 756 personel yılbaşı gecesinde güven ve huzuru sağlam için görevde olacak.

Yılbaşına sayılı günler kala huzur ve güven ortamını sağlamak için Sakarya Valiliğince 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Bu çerçevede yeni yılın şehirde sükunet içerisinde geçmesi, vatandaşların huzur ve güvenliği için 449 polis, 266 jandarma ekibi olmak üzere toplamda 3 bin 756 personel yılbaşı gecesinde güven ve huzuru sağlam için görevde olacak. - SAKARYA