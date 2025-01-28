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Sakarya'da Yangın Faciası: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yangın Faciası: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde soba bacasından çıkan yangın sonucu 90 yaşındaki Emine Cebeci hayatını kaybetti. Olayda dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde soba bacasından kaynaklı bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Sukenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Cebeci (90) isimli kadın, evinde uyuduğu esnada soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken dumandan etkilenen Ahmet C.'ye isimli bir şahsa da müdahale edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Emine Cebeci'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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