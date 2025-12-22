Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 yaşındaki M.O., yakalanan bonzai ve hassas teraziyle birlikte tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.O.'nun (24) üstünü ve ikametini aradı. Aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 19 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - SAKARYA

