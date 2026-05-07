Torbalarca uyuşturucu madde taşıyan araçlar yakalandı: 3 tutuklama

Sakarya merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilogram 'Pregabalin' maddesi ele geçirildi. Üç kişi tutuklandı. Operasyon, büyük bir zehir tacirliği şebekesine darbe vurdu.

Sakarya merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan iki araçta yaklaşık 3 milyon adet sentetik ecza maddesi yapımında kullanılabilecek 80 kilogram "Pregabalin" maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan organizatör ile birlikte toplam 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.R. (41) isimli şahsın liderliğindeki bir grubun İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan iki aracı takibe alan ekiplerce, Ç.R. (41), S.T. (43) ve M.Ü. (41) isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araçlardan ilki, Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu. Grubun kullandığı ikinci araç ise Bolu ilinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

80 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Durdurulan araçlarda yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanacak yaklaşık 3 milyon adet sentetik ecza maddesinin üretiminde kullanılabilen 80 kilogram "Pregabalin" maddesi ele geçirildi. Operasyonla büyük bir zehir tacirliği şebekesine ağır darbe vurulmuş oldu. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen organizatör Ç.R. ile S.T. ve M.Ü., çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
