Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 tutuklama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 182 gram metamfetamin, 6 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 gram bonzai, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı