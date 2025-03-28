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Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Sakarya dahil 5 ilde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere ilişkin polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 60 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 3 kişi tutuklandı, 22 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya merkezli usulsüz sağlık kurulu operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 3'ü tutuklanırken 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon başladı.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 60 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerden sonra 35 şahıs ifadesi alındıktan sonra 22 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.

Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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