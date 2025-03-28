Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Sakarya'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu: 60 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya dahil 5 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen 60 kişi gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı, 22 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya dahil 5 ilde usulsüz sağlık raporu operasyonu: 60 gözaltı

SAKARYA - Sakarya dahil 5 ilde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere ilişkin polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 60 şüphelininn gözaltına alındığı operasyonlarda 3'ü tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

24 Mart tarihinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 60 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerden sonra 35 şahıs ifadesi alındıktan sonra 22 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.