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Sakarya'da Tır ve Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı: 4 Yaralı

Sakarya'da Tır ve Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tır ile sürücü kursu aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tır ile sürücü kursu aracı çarpıştı. Tırın, arkadan çarptığı sürücü kursu aracı içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi Sitesi yönünde ilerlemekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önünde seyir halinde olan 41 FL 373 plakalı sürücü kursu aracına arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce sürücü kursu aracı içerisinde yaralanan 4 kişi otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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