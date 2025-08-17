Sakarya'da Temmuz Ayında 10 Trafik Kazası: Dikkatsizlik ve Kural İhlalleri Etkili

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Temmuz ayı içerisinde meydana gelen 10 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Temmuz ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 10 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Meydana gelen kazaların birçoğunda motosikletlilerin olması da dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA