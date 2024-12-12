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Sakarya'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Sefanur Bildirir, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, ticari taksinin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aşağıdereköy Mahallesi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefanur Bildirir (61), S.Y. (35) idaresindeki 54 T 0108 plakalı Toyota marka ticari taksinin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi hastane morguna sevk edilirken ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçtiği esnada ticari taksinin çarpması, diğer sürücülerin yardım için durması ve ekiplerin gelişi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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