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Sakarya'da Silahlı Kavga: Emekli Polis ve Bir Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Mudurnu Deresi kenarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri emekli polis olmak üzere iki kişi yaralandı. Olayda, alkol etkisindeki iki grubun tartışması kavgaya dönüştü.

Dere kenarında çıkan kavgada biri emekli polis, iki kişi silahla vurularak yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Mudurnu Deresi kenarında çıkan silahlı kavgada biri emekli polis olmak üzere iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Küçücek Mahallesi Mudurnu Deresi kenarında meydana gelen olayda, alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, Y.B. ve emekli polis olduğu öğrenilen İ.Y. silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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