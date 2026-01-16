Haberler

Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı

Güncelleme:
Adapazarı'ndaki inşaatı devam eden bin yataklı şehir hastanesinde işçi yatakhanelerinde çıkan yangında 5 işçi yaralandı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden bin yataklı şehir hastanesinde işçi yatakhanelerinin bulunduğu bölümde ikinci kez yangın çıktı. Meydana gelen olayda 5 işçi yaralandı.

Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden Bin Yataklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerin istirahat ettiği alanda bulunan konteynerlerden oluşan yapıda ikinci kez yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının bitişikte bulunan yapılara sıçramaması için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak 5 işçi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken aynı inşaat sahasında bir gün önce de yangın çıkmış, 1 işçi dumandan etkilenmişti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
