Sakarya'da pat pat kazası: 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan pat pat ağaçlık alana girerek devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan pat patın ağaçlık alana girmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Gümüşlük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan pat pat ağaçlık alana girerek devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patpatın kontrolden çıkarak ağaçlık alana girmesi, vatandaşların kaza yerine gitmesi yer alıyor.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA