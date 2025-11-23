Sakarya'da Otoyolda Tır ve Kamyonet Çarpıştı, Trafik Kilitlendi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde SUV tarzı araç yüklü tır ile çarpışan nakliyat kamyoneti devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, otoyolun Arifiye ilçesi Adapazarı gişeler mevkii Ankara istikametinde İ.G. idaresindeki 41 TN 907 çekici plakalı SUV tarzı araç yüklü tır ile çarpışan S.Ç. idaresindeki 41 AOH 551 plakalı nakliyat kamyoneti devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanan trafik, kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza bölgesi ve yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. - SAKARYA