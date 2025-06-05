Sakarya'da Otomobil Yangınına Vatandaşlardan Müdahele

Sakarya'da Otomobil Yangınına Vatandaşlardan Müdahele
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek yardım etti. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek soğutma çalışmaları yaptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan otomobile, vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yangın, Karasu sahil kesiminde meydana geldi. Plakasının ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Paniğe sebep olan yangına, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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