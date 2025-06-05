Sakarya'da Otomobil Yangınına Vatandaşlar Müdahale Etti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangına çevredekiler yangın tüpleri ile müdahale etti, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.
Sakarya'da otomobil alevlere teslim oldu
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan otomobile, vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.
Yangın, Karasu sahil kesiminde meydana geldi. Plakasının ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Paniğe sebep olan yangına, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa