Sakarya'da Otomobil Yangınına Vatandaşlar Müdahale Etti

Sakarya'da Otomobil Yangınına Vatandaşlar Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya'da Otomobil Yangınına Vatandaşlar Müdahale Etti
Haber Videosu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangına çevredekiler yangın tüpleri ile müdahale etti, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Sakarya'da otomobil alevlere teslim oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan otomobile, vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yangın, Karasu sahil kesiminde meydana geldi. Plakasının ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Paniğe sebep olan yangına, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.