Sakarya'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu üzeri Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde meydana gelen trafik kazasında F.Ç. (20) idaresindeki otomobil ile A.R.A. (83) kontrolündeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan A.R.A., kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 yaşındaki otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı öğrenilirken, konuya ilişkin adli tahkikata başlanıldı. - SAKARYA