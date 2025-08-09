Sakarya'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 kara yolunda bir otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 83 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu üzeri Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde meydana gelen trafik kazasında F.Ç. (20) idaresindeki otomobil ile A.R.A. (83) kontrolündeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan A.R.A., kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 yaşındaki otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı öğrenilirken, konuya ilişkin adli tahkikata başlanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
