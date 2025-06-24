Sakarya'da Ormanlık Alanda Yangın

Sakarya'da Ormanlık Alanda Yangın
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Söğütlü ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Söğütlü ilçesindeki deposunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Orman İşletme Şefliğinin Soğucak deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman personeli sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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