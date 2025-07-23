Sakarya'da Orman Yangını: Nuruosmaniye Mahallesi Boşaltıldı

Sakarya'da Orman Yangını: Nuruosmaniye Mahallesi Boşaltıldı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı.

Saat 13.00 sıralarında Karaçam-Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler kısa sürede büyürken, havadan çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağının yanı sıra karadan da ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın sebebiyle alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı.

Nuruosmaniye Mahallesi'nde ikamet eden Birol Yıldırım, "Köyümüz boşaltıldı, evlerde şu anda kimse yok. Ekipler müdahale etmeye çalışıyor, Allah hepsinden razı olsun. Bizde böyle bekliyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Yangının başladığını muhtar anons etmişti. Buraya doğru sıçradı" dedi.

Öte yandan, alevlerin yaklaştığı bir evde, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleyle yangının sirayet etmesi önlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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