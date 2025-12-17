Orman işçisi için ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde orman kesim sahasında dengesini kaybederek düşen 24 yaşındaki işçi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Boğazköy Mahallesine bağlı orman kesim sahasında gerçekleşen olayda, kesim işçisi olarak çalışan E.T. (24) dengesini kaybederek engebeli araziye düştü. E.T.'nin düştüğü esnada yaralandığı ve yerden kalkamadığını gören diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda yaralı işçi düştüğü yerden çıkartıldı. E.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA