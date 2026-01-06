Haberler

Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 17 gün sonra hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, 17 gün süren hastane tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Kaza, 20 Aralık 2025'te meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde 20 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki 35 AVZ 002 plakalı hafif ticari araç ile Savaş Güney Hasırcıoğlu idaresindeki 54 AJJ 015 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hasırcıoğlu 17 gün sonra hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi