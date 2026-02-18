Haberler

4'ncü evre kanser hastası olan kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Karasu ilçesinde 4'ncü evre kanser hastası 61 yaşındaki Dilek Eyvaz, evinde ölü olarak bulundu. Çocukları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4'ncü evre kanser hastası olan ve kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Kabakoz mahallesi 810 sokak üzerinde bulunan binanın 2'nci katında meydana gelen olayda, 4'ncü evre kanser hastası olduğu öğrenilen Dilek Eyvaz'dan (61) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, içeri girdiklerinde Eyvaz'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kadının cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

