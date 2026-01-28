Haberler

Sakarya'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Sakarya'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda 670 kilogram tütün ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Karasu ve Adapazarı ilçelerinde teknik takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 670 kilogram açık tütün, 425 bin 800 adet boş, 57 bin 500 adet dolu makaron, kaçak tütün üretiminde kullanılan 1 adet tam otomatik tütün sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 3 adet tütün kıyım makinesi, 7 adet sarma makinesi aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde F.S. (44) ve A.K. (45) isimli şahıslar gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı! Bakanlara yetki verdi
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu