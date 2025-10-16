Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 68 Yaşındaki Şahıs Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 68 yaşındaki şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Ferizli ilçesinde ikamet eden A.A.(68) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca kabzası, 13 adet tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet av tüfeği namlusu, 2 adet tezgah üstü mengene, 1 adet tezgah üstü matkap, 4 adet matkap, muhtelif sayıda tabanca ve tüfek tertibatı ile tamir, tadilat edevatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA