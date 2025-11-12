Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda E.T. (36) isimli şahs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 408 bin 800 adet boş makaron, 83 adet 100 gramlık tütün paketi, 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet tütün sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 1 adet elektrik panosu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - SAKARYA