Sakarya'da Kaçak ve Sahte Alkollü İçecek Operasyonu: 2 Gözaltı
Sakarya'nın Erenler ve Adapazarı ilçelerinde yapılan operasyonda, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve çok sayıda el yapımı sahte içki ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Erenler ve Adapazarı ilçelerinde polis ekiplerince yapılan kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler İlçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda N.K. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında yapılan aramada, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 7 adet 5 litrelik mavi bidonlara konulmuş 35 litre el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol, 5 adet 5 litrelik beyaz bidonlara konulmuş 25 litre olan el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol, 2 adet 4 litrelik cam şişelere doldurulmuş 8 litre el yapımı sahte alkollü içki, 8 adet 1 buçuk litrelik plastik şişelere doldurulmuş 12 litre el yapımı sahte alkollü içki, 62 şişe çeşitli markalarda dolumu yapılmış satışa hazır vaziyette sahte alkollü içki, 1 adet şişeleme işlemlerinde el yapımı sahte alkollü içki dolumunda kullanılan huni ele geçirildi. - SAKARYA