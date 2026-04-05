Sakarya'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Sakarya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, iki araçta 6 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Y.B. (42) ve T.S. (36) isimli şahısların organize ettiği belirlenen kaçakçılık faaliyeti üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kullandığı iki aracı Adapazarı ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, toplam 6 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler Y.B. ve T.S. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

