İnşaat sahasında erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Adapazarı'nda bir inşaat sahasında bir erkek cesedi bulundu. Otopsi için morga sevk edilen cesetle ilgili inceleme sürüyor.

  • Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Ay Sokak'ta inşaat sahasında bir erkek cesedi bulundu.
  • Cesedin Cüneyt Ekmekçi olduğu belirlendi.
  • Ceset otopsi için hastane morguna sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Ay Sokak'ta inşası devam eden binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden kişinin Cüneyt Ekmekçi olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

