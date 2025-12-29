Haberler

Sakarya'da horoz dövüşü operasyonu

Kocaali ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye idari ceza uygulanırken, 25 horoz ele geçirildi ve koruma altına alındı. Jandarma, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet edenlere toplamda 100 bin 402 lira ceza kesti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye idari ceza uygulandı, 25 horoz koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek dövüş amaçlı horoz beslendiği ve dövüş organize edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, dövüş için yetiştirilen 25 horoz ele geçirdi.

Operasyonda, horoz dövüşü organize ettiği ve izlediği tespit edilen 34 kişiye, Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince toplam 100 bin 402 lira idari para cezası kesildi. El konulan horozlar koruma altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


