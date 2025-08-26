Sakarya'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yaralı Sürücü Kurtarıldı

Sakarya'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yaralı Sürücü Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaali ilçesinde kontrolü kaybedilen hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Kurtarma anları cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücünün araçtan kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, Kirazlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 VH 393 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücüyü araçtan kurtarma anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.