Sakarya'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yaralı Sürücü Kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücünün araçtan kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, Kirazlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 VH 393 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücüyü araçtan kurtarma anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA