Oğlunu arayıp rahatsız olduğunu söyledi: Emekli polis başından vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da emekli başkomiser Y.S. (76), evinde başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan başkomiser, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da emekli Başkomiser, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan başkomiser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Erenler ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, emekli Başkomiser Y.S. (76), oğlu Deniz S.'nı telefonla arayarak kendisini iyi hissetmediğini ve rahatsız olduğunu bildirdi. Babasının çağrısı üzerine ikamete gelen Deniz S., babasını başından vurulmuş halde bulup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılan Y.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emekli başkomiserin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

